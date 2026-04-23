Liberado líder islamista sirio detenido en Emiratos Árabes Unidos

La televisión oficial siria informó únicamente del regreso de Al Buwaydani y su recibimiento por parte del presidente del país, Ahmed al Sharaa, y otros oficiales del gobierno en la capital siria.

Tras recibir a Al Buwaydani, Al Sharaa y los ministros que lo acompañaban viajaron con él a Duma, su ciudad natal en las afueras de Damasco, donde fueron recibidos por funcionarios, dignatarios locales y residentes.

Al Buwaydani, conocido por su nombre de guerra Abu Hammam, fue detenido hace un año en el aeropuerto de Dubái cuando intentaba dejar el país.

Se desconocen detalles tanto de su arresto, que no fue revelado por Emiratos, ni tampoco de su liberación, aunque se produce justamente un día después de que Al Sharaa viajara a Abu Dabi en una visita oficial, donde se reunió con el presidente de EAU, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, para hablar sobre como fortalecer la cooperación bilateral.

A principios de abril, Damasco fue escenario de protestas frente a la embajada emiratí donde exigían la liberación Al Buwaydani, que se convirtieron en ataques contra la misión del país del golfo Pérsico.

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Emiratos respondió condenando "los disturbios, los intentos de vandalismo y los ataques contra su embajada y la residencia de su jefe de misión en Damasco", así como los "inaceptables insultos dirigidos contra los símbolos nacionales", dado que los manifestantes retiraron la bandera emiratí.

Al Buwaydani asumió el liderazgo del grupo militante Yaish al Islam tras la muerte de su fundador, Zahran Alloush, en 2015, y ocupó tras el derrocamiento de Bachar al Asad en diciembre de 2024 un alto cargo en el Ministerio de Defensa del país árabe.