Llega a Venezuela el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos

En la cuenta en X de la embajada, Barrett aseguró que seguirá "implementando el plan de tres fases" del presidente estadounidense, Donald Trump, para este país: estabilización, recuperación y transición.

"Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de tres fases (...) y ofrecer resultados para la gente de nuestros países", expresó.

Para Barrett, quien viene de ser encargado de negocios en Guatemala, es "un honor representar a los Estados Unidos en este momento histórico" de las relaciones con Venezuela, que estuvieron rotas durante siete años y fueron restablecidas formalmente el pasado marzo, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de la nación norteamericana.

Dogu anunció su salida el pasado 15 de abril en un comunicado en el que agradeció a Trump y al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, por confiarle "la tarea de liderar la implementación de su plan" en Venezuela.

Asimismo, dijo entonces que regresará a su puesto de asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., el general Dan Caine, mientras que el personal diplomático en Caracas "continuará avanzando el plan de tres fases" durante "esta nueva etapa de las relaciones" bilaterales.

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Barrett había asumido sus funciones como encargado de negocios en Guatemala en enero de 2026, tras haber sido ministro consejero en la Embajada de EE.UU. en Panamá desde mayo de 2023, según el país norteamericano.

También, ocupó los cargos de consejero para Asuntos Económicos en la embajada en Perú y de cónsul general en la ciudad brasileña de Recife.

Tras la captura de Maduro, la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, asumió como mandataria encargada y ha colaborado estrechamente con la Administración Trump en el establecimiento de una alianza estratégica que incluye las áreas de hidrocarburos y de la minería, entre otros aspectos.