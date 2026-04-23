Los Ellison, los amigos de Trump detrás de TikTok, Paramount, y ahora HBO junto a CNN

En los últimos meses, la sombra de Larry Ellison, la sexta persona más rica del mundo, y de su hijo, David, se ha alargado sobre los grandes grupos. Tras confirmarse este jueves la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros Discovery (WBD), han conseguido concentrar poder sobre una gran parte del negocio mediático de EE.UU. y de la comunicación en redes sociales.

"Gracias a su enorme fortuna y a sus estrechos vínculos con el presidente Trump, los Ellison han logrado hacerse con una parte importante del panorama mediático estadounidense, entre la que se incluyen Paramount Skydance (que abarca CBS) y, en breve, Warner Bros Discovery (que abarca CNN), además de una participación significativa en TikTok y otras empresas", explica a EFE Victor Pickard, experto en medios de comunicación.

Tras una larga batalla, la Junta de Accionistas de Warner Bros Discovery aprobó hoy fusionarse con Paramount Skydance, de la que el hijo de Larry Ellison, David, es el presidente y consejero delegado.

La operación asciende a 111.000 millones de dólares, según Warner, y permitirá a Paramount quedarse con activos como HBO y HBO Max, los estudios de cine y televisión de Warner Bros., DC, CNN, TBS, TNT, HGTV y Discovery+.

La votación aún tiene que ser certificada de manera formal, y ambas empresas esperan conseguir la aprobación de los reguladores locales y cerrar la transacción en el tercer trimestre de este año.

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El hijo del magnate fue uno de los invitados al discurso del Estado de la Unión del mandatario en el Capitolio.

Según declaró, desde el primer momento, los objetivos para hacerse con WBD son "honrar el legado de dos empresas emblemáticas" e "impulsar nuestra visión de crear una empresa de medios y entretenimiento de última generación".

Pickard señala que además de los medios de comunicación bajo los tentáculos de los Ellison, Trump también cuenta con "medios leales" como Fox News, y "los principales periódicos propiedad de los Murdoch, como The New York Post y The Wall Street Journal”, además de un siste mediático online a su favor.

Para el día del regreso de Trump a la Casa, el Congreso de la anterior legislatura había guardado un recado: solucionar el problema de TikTok en Estados Unidos, ya que demócratas y republicanos se oponían a que una red social con una matriz china, ByteDance, estuviera detrás de la plataforma.

Tras casi 24 horas de apagón de la plataforma en el país y varias prórrogas consecutivas del permiso a la compañía china para seguir operando, la plataforma de videos cortos cerró un acuerdo, por 14.000 millones de dólares, para crear una filial estadounidense.

Un conglomerado de empresas se unió para liderar la versión estadounidense de TikTok, entre ellas, la compañía de software Oracle, de la que Larry Ellison sigue siendo el presidente.

Entre otras, las funciones de las empresas de EE.UU. en la versión de la aplicación son la protección de datos de EE.UU y la moderación del contenido.

El grupo de vigilancia mediática FAIR advirtió antes de confirmarse el acuerdo de que la concentración del poder de los Ellison en cadenas como estas y en una plataforma de la magnitud de TikTok puede suponer "un peligro para la democracia", especialmente dada su cercanía a Trump.

La fortuna de Larry Ellison, que según el Índice de multimillonarios de Bloomberg asciende a los 205.000 millones de dólares, encuentra su origen en Oracle, que fundó en 1977 junto a Bob Miner y Ed Oates.

Larry, que ejerció como director ejecutivo hasta 2014, vio cómo su empresa se consolidaba como uno de los gigantes de las bases de datos y conseguía contratos millonarios con grandes empresas y con el Gobierno estadounidense.

Durante la primera presidencia de Trump, Ellison se convirtió en uno de los grandes donantes tecnológicos y poco a poco a llegado a convertirse en el nuevo 'zar' de los medios de comunicación en EE.UU.

El experto en medios comenta: "Todo esto ha sido una estrategia deliberada del presidente para hacerse con el mayor control posible de los medios de comunicación, con el fin de controlar la narrativa informativa y socavar cualquier posibilidad de opiniones discrepantes y periodismo de oposición".

"La única forma de revertir esta situación es reconstruir nuestro sistema de medios de comunicación públicos desde cero y desmantelar los conglomerados mediáticos", concluye.