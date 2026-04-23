Más de 250 organizaciones convocan manifestaciones en España contra la guerra en Irán

Las citas principales se producirán en Madrid, con una concentración en una céntrica p y en Barcelona, frente a la catedral.

El objetivo de este llamamiento es alertar de la "grave amenaza" para la paz mundial que suponen, según defienden, las acciones de Estos Unidos e Israel en los diferentes conflictos activos en Oriente Medio.

Aún insistiendo en su crítica el régimen de los ayatolás y la situación de las mujeres en Irán, la plataforma sostiene que nada justifica "los salvajes bombardeos" de ambos países.

Entre las entidades que apoyan la convocatoria se encuentran partidos como el PSOE y Sumar (de izquierda), organizaciones de la sociedad civil como la FELGTBI+ y los principales sindicatos, y los impulsores también consiguieron unir a su causa a representantes de diversas organizaciones internacionales.

Firman el manifiesto, entre otros, miembros del Partido Laborista Irlandés, el Partido Socialista de Francia, el Frente Amplio de Chile, el Partido Democrático de Italia o la Unión por la Patria de Argentina.

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Entre las personalidades culturales que se sumaron, están la escritora Rosa Montero y el director de cine Pedro Almodóvar.

Durante el acto de presentación de la iniciativa, el portavoz de la plataforma convocante, Joanen Cunvat, explicó que durante las concentraciones no solo se expondrán las tradicionales peticiones de parar la guerra, sino que también van a "reivindicar la paz con cultura".

En las convocatorias se leerán poemas de la tradición iraní, libanesa, palestina y también la hebrea como parte de un movimiento que cuenta con el respaldo de personalidades del mundo del cine, el teatro o la comunicación.

La plataforma Parar la Guerra nació el 29 de octubre de 2023, tras comenzar los bombardeos israelíes sobre Gaza en repuesta los atentados de Hamás del día 7 del mismo mes y ha publicado 10 manifiestos desde entonces, que se han traducido en 9 movilizaciones estatales.