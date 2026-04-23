Repartidores piden al Gobierno de Nueva Delhi prohibir pedidos en las horas de mayor calor

"Estas condiciones exponen a los trabajadores al aire libre, en particular a los repartidores, conductores de servicios de transporte compartido y otros trabajadores de plataformas digitales, a graves riesgos para la salud, incluyendo agotamiento por calor, deshidratación, insolación y otras complicaciones potencialmente mortales", dijo la organización en una carta enviada al gobierno capitalino.

El sindicato indio pidió que se ordene a las aplicaciones de entrega a domicilio suspender sus operaciones entre las 12:00 y las 15:00 horas, con el fin de proteger a los trabajadores del calor extremo.

El coordinador nacional de la GIPSWU, Nirmal Gorana, declaró a EFE que un repartidor se desmayó este jueves a causa del calor mientras entregaba un pedido en el barrio Katol Bagh, en el centro de la capital.

Además de la suspensión horaria, el GIPSWU presentó un paquete de demandas secundarias como la entrega obligatoria de ropa técnica de protección frente al calor por parte de las empresas y la exigencia al Gobierno de habilitar zonas de descanso con sombra, agua potable y asistencia médica en núcleos, almacenes o centros comerciales.

Este enero, repartidores de algunos gigantes de entrega en la India como Swiggy y Blinkit protagonizaron huelgas nacionales para exigir el fin de los envíos ultrarrápidos, una protesta que forzó al Gobierno a ordenar la retirada de toda publicidad que garantizara la llegada del pedido en menos de 10 minutos.