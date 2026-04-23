Representante de la ONU en Haití pide reforzar embargo de armas y controles de armamento

"Este ciclo (de violencia) debe romperse. Reforzar la aplicación del embargo de armas, la lucha contra el tráfico y el endurecimiento de los controles de armas deben seguir siendo una prioridad absoluta", apostilló Massieu en una sesión informativa del Consejo de Seguridad sobre Haití.

La reunión en el Consejo tuvo lugar en el marco de la misión BINUH (Oficina Integrada de la ONU en Haití), centrada en el deterioro de la seguridad, la crisis humanitaria y el estancamiento político del país.

Massieu denunció que los ataques de gran envergadura, como los registrados recientemente en Jean Denis, en el departamento de Artibonite, donde murieron al menos 70 personas, están "estrechamente vinculados" con el continuo flujo de armas y municiones ilícitas.

Aunque Massieu reconoció que las sanciones siguen siendo "una herramienta fundamental", insistió en la importancia de intensificar los esfuerzos para frenar los flujos de armamento, que alimentan la expansión de pandillas y el control criminal.

"Cuando se reduce el acceso a la munición, la violencia disminuye. Cuando el suministro se reanuda, continúan los ataques a gran escala", aseguró.

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Además, recordó que más de 1,45 millones de personas están desplazadas internamente en Haití, en su mayoría debido a la violencia, y que se estima que 6,4 millones de haitianos necesitarán asistencia humanitaria en 2026.

En este contexto, Massieu recalcó la importancia de la BINUH y otras iniciativas en apoyo a Haití, que calificó de fundamentales para garantizar que el apoyo internacional sea "coherente, coordinado y alineado con las prioridades nacionales".

Justo hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la escalada de ataques violentos en Haití y las deficiencias en la respuesta estatal para prevenirlos.

Según la CIDH, la violencia generalizada en Haití "ha perturbado los medios de vida, el acceso al transporte, la educación y la atención médica, con impactos significativos en el proyecto de vida de los niños".