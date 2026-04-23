Rusia trata de extinguir incendio de refinería al sur del país por tercer día consecutivo

"Para sofocar el incendio lo más rápidamente posible, se ha desplegado un equipo de respuesta al máximo. Actualmente, 276 personas y 77 equipos participan en las labores de extinción", comunicaron las autoridades de Krasnodar, región bañada por el mar Negro, a través de Telegram.

Después de que vecinos de la zona grabaran imágenes de una lluvia negra y aceitosa, las autoridades admitieron que ayer llovieron productos elaborados por la refinería de petróleo, cuyo incendio formó una gran capa de nubes negras.

"Durante la noche del 21 de abril, las concentraciones de benceno, xileno y hollín en el aire eran entre dos y tres veces superiores a los límites permitidos", afirmaron.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos pasar el tiempo mínimo al aire libre, no abrir las ventanas y abstenerse de fumar.

Además, recomiendan medidas de higiene personal como enjugarse a menudo la nariz, los ojos y la garganta; reemplazar las lentillas por gafas y usar mascarilla para el exterior.

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"Si presenta síntomas de enfermedad aguda o malestar (dificultad para respirar, tos, etc.), o si sus enfermedades crónicas empeoran, busque atención médica", añaden y explican que han aumentado casos de enfermedades relacionadas con problemas de respiración a causa del incendio.

El lunes Ucrania volvió a atacar la refinería y el puerto de Tuapsé con un ataque masivo de drones.

La refinería ya sufrió daños el pasado 16 de abril.

Los ataques han provocado también derrames de crudo en el mar Negro, detectados el 11 de abril, pero tan sólo el lunes lo admitieron las autoridades regionales, a pesar de que días antes se rescataran en las costas de Anapa 200 pájaros empapados en fuel.