Se intensifica el pulso entre EE.UU. e Irán por la reapertura de Ormuz

El estrecho de Ormuz, vía marítima crucial para el transporte mundial de hidrocarburos, se ha convertido en un elemento clave del conflicto y cristaliza las tensiones a pesar de la prórroga unilateral por parte de Donald Trump de la tregua, que entró en vigor el 8 de abril.

Desde el 28 de febrero, cuando comenzó la guerra desencadenada por un ataque israeloestadounidense contra Irán, la República Islámica solo ha autorizado a un número muy limitado de buques a atravesar el estrecho.

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Autorización previa

Según Teherán, los buques deben obtener una autorización para salir o entrar en el Golfo a través de Ormuz. Por su parte, Estados Unidos bloquea el acceso a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

El número de cruces del estrecho ha caído desde el domingo pasado, debido a las restricciones impuestas por ambos países, y los incidentes que afectan a embarcaciones se han multiplicado, según datos recopilados por la AFP.

Irán interceptó ayer dos buques en el estrecho, -uno de ellos de bandera panameña- y un tercero fue blanco de disparos frente a las costas de Omán.

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Por su parte, Estados Unidos afirmó que sus fuerzas abordaron e inspeccionaron un petrolero con crudo iraní en el océano Índico, la segunda operación de este tipo en tres días.

Reapertura “no es posible”

“La reapertura del estrecho de Ormuz no es posible en medio de una violación flagrante del alto el fuego” , afirmó en X el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, cuyo país denuncia regularmente el bloqueo estadounidense de sus puertos.

Por otra parte, Teherán recibió sus primeros ingresos procedentes de los peajes que ha impuesto unilateralmente en el estrecho, según un alto cargo iraní.

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Y en el marco de su bloqueo, Washington ordenó a 31 buques, en su mayoría petroleros, que regresen a puerto, según el mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).