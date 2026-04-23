Un sondeo revela que la inseguridad se mantiene como la principal preocupación en Ecuador

El español Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza, indicó en la televisión Teleamazonas que, aunque el indicador ha caído diez puntos desde enero, "todavía está lejos" de llegar a niveles como los de 2024, cuando hubo "picos de 32, 30 puntos".

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaración, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

Noboa ha intensificado en los últimos meses las operaciones contra la inseguridad y el narcotráfico, con acciones en las que cuenta con apoyo internacional, especialmente de Estados Unidos.

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno desde 2024 figuran una serie de estados de excepción y toques de queda nocturno focalizados.

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Durante la segunda quincena de marzo pasado se aplicó el toque de queda nocturno en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchila y El Oro (fronteriza con Perú).

Entre el 3 y el 18 de mayo próximo, esa medidas se volverá a aplicar en las mencionadas provincias, así como en las de Pichincha (cuya capital es Quito), Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos, estas dos últimas, fronterizas con Colombia.

También en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

Marchante comentó que durante la encuesta registraron que la gente, especialmente de la Costa, está a favor del toque de queda, una medida que preocupa al sector productivo por las implicaciones en la movilidad y el impacto en la actividad en algunos sectores.

La encuesta realizada entre el 10 y el 14 de abril, sobre una muestra de 4.126 personas en todo el país y que tiene un margen de error de 1,53 %, reveló que después de la inseguridad, a los ecuatorianos les preocupa la corrupción política (14,4 %) la falta de empleo (11,4 %), la situación económica del país (10,1 %) y los servicios de salud (6,1 %), entre otros.