Venezuela y Colombia celebran una reunión de integración antes del encuentro presidencial

La comisión se reunirá durante dos días en la capital venezolana, donde también está prevista este viernes una cita entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien tiene previsto visitar el país el viernes.

Los cancilleres resaltaron, durante la instalación de este tercer encuentro, la "unión" que deben tener Colombia y Venezuela.

"Nosotros debemos ser un ejemplo del mundo, no un ejemplo de disolución, no un ejemplo de diferencia, de confrontación, sino todo lo contrario. Así que quiero (...) agradecer al Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien sabemos es un defensor de la unión entre Colombia y Venezuela, de la defensa del proyecto de la Gran Colombia", dijo Gil, citado en la nota de prensa.

Según el texto, Villavicencio destacó la importancia de esta comisión que, dijo, "representa un mecanismo político fundamental de encuentro, diálogo y construcción" entre ambos países.

A través del "trabajo conjunto, del diálogo permanente y de la cooperación efectiva, podremos construir caminos reales de bienestar, desarrollo e integración para nuestras poblaciones, en especial en aquellas que habitan nuestras zonas de frontera, donde la integración no es un concepto abstracto, sino una realidad cotidiana", aseguró Villavicencio de acuerdo con la Cancillería venezolana.

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La canciller colombiana llegó durante la mañana de este jueves a la capital venezolana y está acompañada de una delegación de funcionarios y el gobernador del departamento colombiano del Norte de Santander, William Villamizar Laguado, fronterizo con Venezuela.

"Celebramos que se siga avanzando de esta manera, porque por encima de nuestras ideologías, lo más importante es que deben existir fronteras abiertas", expresó Villamizar, también citado en el texto.

La clausura de este encuentro, pautado en principio en la ciudad de Maracaibo (estado Zulia), fronteriza con Colombia, está previsto para el viernes, justo cuando llega Petro para una visita de un día.

El mandatario colombiano llegará a Caracas después de que se suspendiera la reunión pautada para el 13 de marzo en la frontera con Rodríguez.

"Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas", afirmó Petro el pasado viernes en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE, en Barcelona.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, que se extiende desde el mar Caribe hasta la Amazonía y donde proliferan los grupos armados ilegales, desde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hasta bandas de narcotraficantes y de contrabandistas.

Por eso, Petro dijo el martes en un consejo de ministros que en su visita de un día a Caracas estará acompañado por una delegación "más bien militar, policial" para tratar con Rodríguez el tema de la seguridad fronteriza, principalmente en el Catatumbo, una región selvática del Norte de Santander que tiene la segunda mayor extensión de cultivos de coca del país y es uno de los mayores focos de violencia del conflicto armado colombiano.