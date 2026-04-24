Expectativa por nueva ronda de negociaciones con Irán, mañana

Estados Unidos e Irán están en guerra desde el pasado 28 de febrero, cuando la Administración de Donald Trump lanzó el operativo “Furia Épica” contra Irán, en conjunto con Israel.

Una primera reunión se realizó en la capital pakistaní, eñ pasado 11 de abril, ocasión en la que las partes presentaron sus exigencias.

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La confirmación

Los enviados del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán mañana a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones con Irán para poner fin a la guerra, informó la Casa Blanca, informó AFP.

“Puedo confirmar que el enviado especial Witkoff y Jared Kushner partirán de nuevo hacia Pakistán mañana por la mañana para entablar conversaciones... con representantes de la delegación iraní”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El vicepresidente JD Vance, que lideró la comitiva negociadora en la primera ronda de conversaciones con los iraníes, no viajará a Pakistán por el momento, precisó Leavitt.

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Delegación iraní

Del lado de los iraníes estaría liderando la delegación el ministro de Exteriores, Abás Araqchi, según medios estatales iraníes.

Araqchi tiene previsto llegar esta noche a Pakistán, que ejerce como mediador entre la República Islámica y Estados Unidos, para posibles negociaciones, reportó AFP.

“El objetivo de este viaje es mantener consultas bilaterales, analizar la evolución de la situación en la región y revisar la última hora de la guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen israelí contra Irán”, indicó la agencia IRNA.