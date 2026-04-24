Mundo
24 de abril de 2026 - 15:21

Petro llega a Venezuela, el primer presidente de visita oficial en la era pos Maduro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), saluda junto a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (d), a su llegada al palacio de Miraflores hoy, para sostener una reunión centrada en la seguridad fronteriza y la cooperación bilateral, en Caracas (Venezuela).
El presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), saluda junto a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (d), a su llegada al palacio de Miraflores hoy, para sostener una reunión centrada en la seguridad fronteriza y la cooperación bilateral, en Caracas (Venezuela). Miguel Gutiérrez

CARACAS. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó hoy a Venezuela. Es el primer mandatario extranjero de visita oficial a Caracas tras la histórica captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero pasado.

Por AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantendrá en Caracas un encuentro bilateral con la mandataria de Venezuela, Delcy Rodríguez, centrado en la seguridad fronteriza y la cooperación energética.

Se trata de la primera visita oficial de un jefe de Estado al país tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero.

Colombia y Venezuela comparten una extensa frontera.

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Petro, quien fuera un estrecho aliado de Maduro, condenó las operaciones militares en territorio venezolano y calificó inicialmente la captura de “secuestro”.

El mandatario colombiano y la delegación que lo acompaña fueron recibidos por el canciller venezolano, Yván Gil.