Polonia acudirá ante el TJUE contra la entrada en vigor parcial del tratado UE-Mercosur

"El Gobierno polaco se opuso desde el principio al acuerdo UE-Mercosur. Formamos una minoría de bloqueo, presentamos enmiendas e intentamos incluir un freno de emergencia y cláusulas de salvaguardia. Hoy estamos preparando una queja ante el TJUE", dijo Krajewski en una conferencia de prensa en Varsovia, según un comunicado de su ministerio.

La nota recordó que Polonia aunó fuerzas con Francia, Irlanda, Austria y Hungría para tratar de bloquear la ratificación del pacto, pero esto no fue suficiente para detener el proceso, y dijo que en el Parlamento Europeo los eurodiputados polacos buscaron introducir mecanismos de protección para el sector agrícola polaco, sin éxito.

El Ministerio explicó que la demanda ante el TJUE se centra en cuestiones de forma sobre la manera en que el acuerdo fue procesado, incluida su prevista implementación parcial antes de que el procedimiento haya sido completado del todo.

"Queremos que el tribunal revise las decisiones que se han tomado. Desde el principio, hemos estado demostrando el potencial impacto de este acuerdo para la agricultura y las exportaciones polacas", dijo Krajewski.

El ministro argumentó que las importaciones de los países del Mercosur ejercerán presión sobre la agricultura europea y reducirán su competitividad y señaló la importancia de que los productos de fuera de la UE estén sometidos a controles estrictos para verificar su calidad, seguridad y etiquetado.

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Además, el comunicado advirtió de que Polonia va a actuar para proteger sus intereses tanto a nivel europeo como a nivel nacional y que "en caso de amenaza" podría implementar medidas de protección, "inclusive el restablecimiento temporal de derechos aduaneros o la intervención del mercado".

El Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, firmó en enero pasado con la UE el acuerdo que abrió una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de consumidores y cerca de una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) global.

Este pacto comenzará a aplicarse de manera provisional este 1 de mayo, tras la ratificación del acuerdo en los Parlamentos del Mercosur.

Sin embargo, la entrada en vigor plena del tratado comercial dependerá de la ratificación del Parlamento Europeo.

Antes de pronunciarse, la Eurocámara espera un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si el pacto se ajusta a los tratados comunitarios.