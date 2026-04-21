Acuerdo UE-Mercosur entrará en vigencia en mayo, confirma el Gobierno

El Gobierno nacional oficializó la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que comenzará a regir desde el 1 de mayo. La implementación permitirá la apertura de mercados y beneficios arancelarios para diversos productos.

El viceministro de Comercio, Alberto Sborovsky, confirmó que ya se iniciaron las acciones para que el sector productivo pueda adaptarse al nuevo marco. Según explicó, el Ejecutivo ya puso a disposición herramientas de información para facilitar el acceso a los detalles técnicos del acuerdo.

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“Disponibilizamos un código QR que traslada a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores donde se encuentra el acuerdo y todos sus anexos, con el listado de productos beneficiados y los requisitos que necesitan para su correspondiente exportación”, indicó.

El viceministro subrayó que el alcance del acuerdo comercial es amplio y abarca múltiples sectores productivos. “Es una enormidad, hay una infinidad de partidas arancelarias que están habilitadas”, sostuvo.

Entre los puntos más destacados, mencionó que Paraguay contará con cupos exclusivos sin arancel para ciertos productos estratégicos. “Vamos a tener cupos por fuera del Mercosur de azúcar orgánica y de biodiésel”, detalló.

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“La Unión Europea tiene mucha sed de ese biodiésel que nosotros producimos”, sostuvo.

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Beneficios para el sector cárnico

Asimismo, confirmó la apertura de nuevos cupos para el sector cárnico, uno de los pilares de la economía nacional. “Se van a habilitar cupos cárnicos para ingresar la carne paraguaya a Europa”, señaló.

En este contexto, Sborovsky también hizo énfasis en la necesidad de avanzar hacia una mayor industrialización de la producción nacional. “Tenemos que empezar a exportar valor agregado, que es lo que nos va a dar un salto de calidad como país”, planteó.

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En cuanto a la implementación operativa del acuerdo internacional, aseguró que el país ya cuenta con las condiciones necesarias. “Todo está listo para que a través de la ventanilla única de exportación se realicen las gestiones”, afirmó.

Finalmente, instó a los interesados a informarse y aprovechar las oportunidades que se abren con el nuevo acuerdo. “En la página web del Ministerio de Industria y Comercio están todos los datos y un link que dirige al listado detallado de productos beneficiados”, concluyó.