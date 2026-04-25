China reactiva su “diplomacia del panda” con Estados Unidos

China tiene como tradición dar en préstamo ejemplares de su animal emblema bajo la denominada “diplomacia del panda”, destinada a reforzar sus relaciones diplomáticas con otros países.

Este nuevo anuncio se conoce días antes de la visita que el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene prevista el próximo mes a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

Los pandas Ping Ping, un macho, y Fu Shuang, una hembra, serán acogidos próximamente por el Zoo Atlanta, aseguró el viernes la Asociación China para la Conservación de la Vida Silvestre en un comunicado.

“Vínculo con pandas”

La organización señaló que firmó el acuerdo de investigación con el zoológico estadounidense el año pasado y destacó que este da continuidad al “vínculo con los pandas” que comparten ambas naciones desde hace más de 20 años.

La pareja de animales proviene de la Base de Investigación para la Cría del Panda Gigante de Chengdu, en la provincia suroccidental de Sichuan, según el comunicado.

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“El Zoo de Atlanta está encantado y honrado de que se le haya confiado una vez más el cuidado de esta preciada especie”, dijo, por su parte, el presidente de ese parque, Raymond B. King, en una nota.

Primeros ejemplares

El zoológico de China dio la bienvenida a sus primeros pandas gigantes, Yang Yang y Lun Lun, en 1999.

Esa pareja tuvo siete crías durante un acuerdo de 25 años antes de regresar a China con sus dos crías más jóvenes en 2024, cuando expiró el pacto.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín dijo el viernes que el nuevo acuerdo “contribuirá al bienestar de los pandas gigantes (...) y a la amistad entre los pueblos de China y Estados Unidos”.