Decomisan 450 paquetes de cocaína y capturan a cuatro venezolanos en República Dominicana

Una lancha fue interceptada a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, en la provincia Peravia (sureste), con varios tripulantes a bordo que "al notar la presencia de los equipos operativos lanzaron varias pacas de drogas al mar y realizaron maniobras para intentar evadir el asedio de las autoridades", indicó la información oficial.

Durante el operativo, que contó con el apoyo de la Administración de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), fueron arrestados los cuatro venezolanos, cuyos nombres no fueron revelados, y se activó una búsqueda que permitió recuperar 15 pacas que contenían un total de 450 paquetes de cocaína, forrados en fundas plásticas y distintos logotipos.

La DNCD y el Ministerio Público desarrollan las investigaciones, mientras los extranjeros serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violacion a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

Se trata, señaló la agencia antidrogas, "de estructuras criminales que utilizan narcolanchas bien equipadas con potentes motores fuera de borda y tecnología avanzada de comunicación, cuya modalidad es tratar de introducir a territorio dominicano grandes alijos de drogas procedentes de Sudamérica".

En lo que va de año la República Dominicana ha decomisado 11 toneladas de drogas, de acuerdo con los datos oficiales.