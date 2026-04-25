Ecuador y Turquía afianzan sus relaciones con la primera reunión del Consejo Empresarial

"Este consejo personifica el compromiso de nuestros empresarios con el desarrollo, la innovación y la internacionalización", señaló la canciller, Gabriela Sommerfeld.

En un vídeo publicado este sábado en la cuenta X de la Cancillería, la embajadora de Turquía en Ecuador, Basak Yalcin, apuntó que otorgan "gran importancia" a las relaciones económicas y comerciales con Ecuador".

Chrystian Reyes, uno de los empresarios participantes en la cita desarrollada en Quito, señaló que es un Consejo "sumamente importante, con acuerdos relevantes y actitud positiva", que se convertirá "en un motor de cambio".

Para la empresaria Marianela Ubilla, Turquía es un punto logístico en el cual el banano, artículo estrella de exportación de Ecuador, "podría ser un producto estratégico de apertura para muchos más de los productos ecuatorianos".

Álvaro Dassun, cónsul de Turquía en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, polo económico del país andino, comentó que el objetivo es acercar a las empresas turcas y ecuatorianas, así como fomentar el comercio.

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El empresario Nassib Neme consideró que el Consejo es una "buena iniciativa", pues Turquía tiene "productos, maquinaria industrial, maquinaria pesada de excelentísima calidad".

Para el presidente ejecutivo de la Federación de Exportadores, Xavier Rosero, la Cancillería y el Ministerio de la Producción abren mucho la puerta para que podamos tener mejores condiciones de acceso para nuestros productos".

"Nuestros objetivos son claros y estratégicos, queremos dinamizar el comercio, atraer la inversión productiva, promover la transferencia tecnológica y, sobre todo, afianzar un diálogo constante que genere confianza plena entre nuestros sectores productivos", finalizó la canciller.