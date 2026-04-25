Israel advierte a los libaneses que no vuelvan al sur del país a pesar del alto el fuego

"Durante el período del acuerdo de alto el fuego, el Ejército continúa posicionado en sus lugares en el sur de Líbano frente a las actividades terroristas continuas de la organización Hizbulá", dijo el portavoz de las fuerzas armadas en árabe, Avichay Adraee, en un mensaje en redes.

El portavoz adjuntó a su mensaje un mapa que muestra una franja de terreno en rojo junto a la frontera del Líbano con Israel, así como otra en el mar, ocupada por el Ejército israelí tras la invasión terrestre que inició a raíz de los ataques del grupo chií Hizbulá a territorio israelí.

Indicó, además, que no se permite a los libaneses acercarse a la región del río Litani, que cruza de este a oeste la parte más sureña del Líbano, a unos 30 kilómetros de la frontera con Israel.

El portavoz enumera una sesentena de localidades del sur a las que prohíbe a sus habitantes regresar.

Un total de 2.491 personas han muerto, incluidos 177 menores, y otras 7.719 han resultado heridas de diversa consideración por los ataques lanzados por el Ejército de Israel contra el Líbano en las últimas siete semanas, según el Ministerio de Salud libanés.

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Los ataques y bombardeos han continuado entre Israel y Hizbulá pese a la prórroga del alto el fuego durante tres semanas más entre ambos países anunciada en la madrugada de ayer, viernes, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este sábado, el Ejército israelí informó de que durante la noche atacaron lanzacohetes de Hizbulá en las zonas de Deir El Zahrani, Reman y Al Samiya del sur del país vecino.