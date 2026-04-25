Juan Gabriel Vásquez apela a "imaginar al otro" frente a la polarización política mundial

El autor de las colecciones de relatos 'Los amantes de Todos los Santos' y 'Canciones para el incendio', precisa a EFE que "lo que llamamos polarización es en buena medida una consecuencia de la incapacidad de imaginar al otro".

"La incapacidad de imaginar las vidas que viven los demás, las vidas más o menos secretas, más o menos invisibles y la literatura de imaginación siempre ha sido una herramienta fantástica para romper esas incapacidades", sostiene el novelista, de 53 años.

Por ello, recalca la necesidad de la ruptura de "las burbujas en que estamos encerrados, burbujas que son identitarias, que son ideológicas, que nos impiden ver al otro con claridad y que nos conducen por lo tanto a sociedades divinas y polarizadas".

El nombrado Caballero de las Artes y las Letras en Francia en 2016, condecorado con la Orden de Isabel la Católica en 2018 y distinguido como Escritor Internacional por la Royal Society of Literature, explica que la literatura es uno de "los remedios que hemos inventado los seres humanos contra el sentimiento de insatisfacción crónica".

El redactor de 'Los informantes', 'Historia secreta de Costaguana' y 'El ruido de las cosas al caer', señala que "la lengua es eso, es una herramienta de imaginación del mundo pero también de defensa de un lugar político que en el mundo de hoy es importante".

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Colombia celebrará unos reñidos comicios que se llevarán a cabo el 31 de mayo, los candidatos que se disputan la presidencia, según las encuestas, son el senador Iván Cepeda, miembro del partido gobernante de Gustavo Petro, y el abogado ultraderechista Abelardo De la Espriella.

Para Vásquez, la situación política en Colombia es "tremendamente preocupante" porque los colombianos están divididos "entre dos fenómenos que son extremos".

En este sentido, hace hincapié en el "talento misterioso" que ha tenido la violencia en su país "para cambiar la forma" y desea que el Gobierno que gane las próximas elecciones presidenciales de mayo tenga "un compromiso claro que no fuera sólo retórico, lo económico, ideológico, político con la consecución de la paz".

Actualmente, el Gobierno colombiano busca con la política de paz total, negociar la paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, así como el sometimiento a la justicia de las principales bandas criminales del país, como el Clan del Golfo, pero hasta el momento no ha tenido ningún resultado concreto con los mayores grupos armados del país.

"A mí lo que me ha obsesionado desde los últimos 10 años es la posibilidad de un país en paz, de un país reconciliado que sea capaz de cerrar los ciclos de violencia que nos han agobiado durante décadas", sentencia Vásquez.

Entre los reconocimientos que ha recibido Vásquez por su trayectoria están: el Premio Alfaguara, Internacional IMPAC Dublin; Premio RAE, Casa de América Latina; Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana; Premio Casino da Póvoa; Premio Bienal Mario Vargas Llosa; Prix Roger Caillois, Premio Metrópolis Azul y el Premio Cálamo Extraordinario.