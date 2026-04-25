La OMS pide inversión contra la malaria en África, la zona más golpeada por la enfermedad

"La región africana soporta la mayor carga de malaria. Un niño muere de malaria cada minuto en las zonas más afectadas", afirmó la oficina regional de la OMS para África en la red social X con motivo del Día Mundial de la Malaria, que se conmemora este sábado.

"Las vacunas contra la malaria, combinadas con herramientas de eficacia comprobada, fortalecen la respuesta, reducen la gravedad de la enfermedad y salvan vidas. La prevención existe. El tratamiento existe. Lo que se necesita ahora es inversión y acción sostenidas", subrayó la agencia de la ONU.

El director regional de la oficina africana de la OMS, Mohamed Janabi, recordó que "solo en 2024 se perdieron casi 600.000 vidas en África, la mayoría de ellas de niños pequeños" por el paludismo.

Según Janabi, estas muertes "evitables" indican "por qué el progreso no puede esperar".

"Con un liderazgo nacional más sólido, innovación, vacunas y mejores datos, la erradicación está a nuestro alcance. Si la inversión disminuye, la malaria resurge", advirtió el director regional.

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Este viernes, la OMS informó de la aprobación del primer tratamiento contra la malaria desarrollado específicamente para recién nacidos y lactantes de menos de cinco kilos.

El tratamiento, denominado arteméter-lumefantrina, fue precalificado por la agencia sanitaria de la ONU, lo que significa que cumple con los estándares internacionales de calidad, seguridad y eficacia exigidos por la OMS.

Esta precalificación abre las puertas a su compra por parte de redes sanitarias públicas.

Unos 30 millones de bebés nacen cada año en zonas de África donde el paludismo es endémico, pero hasta ahora los que contraían esta enfermedad potencialmente mortal eran tratados con fórmulas pensadas para niños de mayor edad, lo que aumentaba el riesgo de errores de dosificación, efectos secundarios e intoxicaciones.

En 2024, se registraron unos 282 millones de casos de malaria, y aunque 47 países han sido certificados como libres de esta enfermedad y otros 37 reportan menos de mil contagios anuales, el progreso global se está estancando, según la OMS.

El paludismo es una enfermedad causada por parásitos que se transmiten a las personas por la picadura de hembras infectadas del género de mosquito Anopheles.

Los primeros síntomas (fiebre, cefalea y escalofríos) suelen aparecer a los 10-15 días de la picadura del mosquito y, aunque pueden ser leves, de no recibir tratamiento pueden desembocar en un cuadro clínico grave y causar la muerte en 24 horas.