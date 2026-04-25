Macron considera inequívoca la cláusula de defensa mutua de la UE

"Sobre el artículo 42, párrafo siete (...), sabemos que para nosotros es claro y no hay lugar para la interpretación ni la ambigüedad, si se me permite decirlo, en esta cláusula", señaló Macron durante una rueda de prensa en Atenas junto al primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

El artículo 42.7 del Tratado de la UE establece que, si un país de la Unión es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán prestar ayuda y asistencia "con todos los medios a su alcance".

El mandatario galo afirmó que incluso considera la cláusula comunitaria aún "más contundente" que el artículo 5 de la OTAN -un acuerdo de asistencia mutua que vincula a los países miembros de la alianza militar- porque contempla "la solidaridad europea sin condiciones".

"No es solo palabras (la cláusula de la UE) y lo demostramos cuando Chipre se convirtió en objetivo de Hizbulá", señaló Macron en alusión al reciente ataque con drones a una base británica en la isla lanzado en marzo por la milicia chií desde el Líbano a raíz del conflicto en Oriente Medio, frente a lo cual Francia reforzó su despliegue naval en el Mediterráneo.

"Inmediatamente decidimos reaccionar. Las fuerzas navales se acercaron inmediatamente a la isla", recordó Macron.

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"También cuando se vio amenazada Dinamarca, reaccionamos inmediatamente", añadió en alusión a la reacción europea a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de invadir Groenlandia.

Estas declaraciones del presidente francés tienen lugar durante una visita oficial a Atenas después de participar en la cumbre del Consejo Europeo, en la que los líderes de los Veintisiete pidieron a la Comisión Europea preparar un plan detallado sobre cómo funcionaría la cláusula de defensa mutua del bloque, en medio de dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con la alianza militar de la OTAN.