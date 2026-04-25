Macron trata de tranquilizar sobre los riesgos de desabastecimiento de carburantes

"Creo poder decir que por el momento la situación está controlada", señaló Macron en una conferencia de prensa en Atenas junto al primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, cuando se le preguntó por la amenaza de desabastecimientos planteada por el consejero delegado del grupo petrolero TotalEnergies, Patrick Pouyanné.

El presidente francés reconoció que la situación está teniendo un impacto sobre los precios, pero "no nos hace contemplar ninguna carencia", e insistió en que sus esfuerzos se concentran en "reabrir lo más rápido posible Ormuz" alentando a las partes del conflicto en Oriente Medio a que lleven las negociaciones hasta el final para levantar los bloqueos.

Reaccionaba así a unas declaraciones de Pouyanné, que el viernes advirtió de que si la situación de bloqueo en el estrecho de Ormuz continúa "dos o tres meses más" Europa va a sufrir problemas de abastecimiento como ya existen en algunos países asiáticos.

El responsable ejecutivo del gigante petrolero francés TotalEnergies hizo notar que como desde que empezó la guerra se han consumido las reservas para compensar el petróleo y el gas que no ha llegado del golfo Pérsico, "si la situación continúa dos o tres meses más, entraremos en una era de carencia energética como la que ya sufren algunos países asiáticos".

Macron pidió tener cuidado con la presentación de posiciones catastrofistas porque en momentos de tensiones y de incertidumbres geopolíticas, eso puede conducir a "comportamientos de pánico", que a su vez conducen a escasez por acciones de acaparamiento.

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Recordó que su Gobierno ha puesto en marcha algunas ayudas sectoriales para que colectivos particularmente afectados por el tirón de los precios de los carburantes puedan tener una compensación parcial y añadió que su trabajo en los próximos días y semanas es tratar de conseguir la reapertura de Ormuz.

"Sabemos -añadió- que hará falta un poco de tiempo para reestabilizar (la situación) porque habrá que recuperar la fluidez logística, tendrán que arrancar las capacidades de producción. Las cosas no son simples, pero no nos ponemos en el peor escenario que no es ahora el más probable y que no me corresponde comentar".

Una alusión directa a las palabras de Pouyanné, que había hecho hincapié en que el mercado no puede permitirse prescindir de los hidrocarburos del golfo Pérsico, que hasta que empezó la guerra suponían el 20 % del petróleo y del gas que se consumía en el mundo.