Mswati III cumple 40 años como rey de Esuatini, la última monarquía absoluta de África

"El liderazgo no se mide sólo por el tiempo, sino por el legado que construimos y el futuro que preparamos", afirmó el monarca este viernes en una ceremonia multitudinaria en el Estadio Nacional Somhlolo de Lobamba, capital legislativa del país situada a algo menos de veinte kilómetros de Mbabane, la capital administrativa.

"El mayor regalo que un líder puede recibir es la confianza de su pueblo. Ustedes me han brindado esa confianza, por lo cual les estoy profundamente agradecido", agregó el rey, según extractos de su discurso publicados por el Gobierno.

Mswati III, con al menos 15 esposas y padre de más de 30 hijos, abogó por construir "un futuro guiado por la unidad, fortalecido por la tradición e inspirado por la esperanza".

"En la unidad reside la fuerza. Mucho se ha logrado, pero mucho queda por hacer", aseveró el monarca en la ceremonia de festejo de su jubileo de rubí, a la que asistieron varios jefes de Estado del sur de África, como los presidentes de Mozambique, Daniel Chapo; Zimbabue, Emmerson Mnangagwa; o Botsuana, Duma Boko.

En este reino de poco más de 1,2 millones de personas rodeado por Sudáfrica excepto en el este, donde comparte frontera con Mozambique, el rey accedió al trono el 25 de abril de 1986, tras la muerte en 1982 de su padre, Sobhuza II, que gobernó durante más de 82 años, el reinado verificable más largo de cualquier monarca en la historia.

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Mswati III heredó de su padre, quien tuvo 70 esposas, una monarquía absoluta, pues éste había dirigido el país por decreto desde 1973 y había prohibido todos los partidos políticos.

El rey, que tiene el poder de elegir al primer ministro y otros altos cargos gubernamentales, optó por restaurar el Parlamento, disuelto por su padre, si bien él mismo designa a los parlamentarios o son elegidos por jefes tradicionales cercanos al poder.

El 19 de abril de 2018, el monarca cambió el nombre del país de Suazilandia a Esuatini -nombre antiguo y original del país- para conmemorar el quincuagésimo aniversario de su independencia del Reino Unido, rompiendo así con su pasado colonial.

Acusado de violaciones de derechos humanos por grupos opositores y ONG internacionales, Mswati III reprimió en 2021 una ola de protestas para reclamar reformas democráticas.

El monarca también ha recibido críticas por su estilo de vida ostentoso y su devoción por el lujo, en un país donde un tercio de sus habitantes vive -según el Banco Mundial- con menos de 2,15 dólares al día.

En 2019, el rey compró 19 automóviles de la marca Roll-Royce y unos 120 del fabricante BMW para disfrute suyo, de sus esposas y otros familiares, según informó entonces el diario sudafricano Times Live.