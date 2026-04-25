Sindicato de periodistas en Túnez exige revocar el cese temporal de una importante ONG

El sindicato manifestó en un comunicado que la decisión de cesar temporalmente las actividades de la ONG, activa desde 1976, supone "un ataque directo a uno de los pilares más importantes de la vida democrática", al considerarla uno de los actores "más importantes" de la lucha por los derechos humanos en Túnez.

Ante ello, el SNJT exigió la anulación de la decisión (dada a conocer por la LTDH el viernes) y el fin a todas las políticas y medidas "dirigidas contra organizaciones y asociaciones independientes.

Asimismo, instó a las autoridades a poner fin "a la injerencia en el trabajo de las asociaciones y los medios de comunicación", y a respetar la independencia de las organizaciones de derechos humanos.

La LTDH calificó la decisión como "arbitraria" y "peligrosa", y afirmó que será apelada al considerar que ha respetado todos los procedimientos legales y administrativos aplicables.

Por su parte, el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES) tachó de "vergonzosa" la medida, ya que, según sus miembros, se inscribe en una "campaña continua" de represión contra el activismo.

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También la ONG Abogados Sin Fronteras consideró que la suspensión de la "decana de las asociaciones de derechos humanos en el mundo árabe y el continente africano" refleja "una preocupante tendencia a silenciar las voces independientes y críticas".

Desde que el presidente tunecino, Kais Said, se arrogara plenos poderes en 2021, varios miembros de organizaciones nacionales e internacionales denunciaron un deterioro del clima de libertades y una intensificación de la represión a la disidencia en el país.

Ante este "clima de intimidación" en Túnez, el SNJT exigió a las autoridades del país garantizar "un entorno que respete los derechos y libertades", y a abrir un espacio "sin restricciones" para una esfera civil y mediática "libre e independiente".