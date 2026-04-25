Ucrania intercepta 30 misiles y 580 drones en el mayor ataque ruso de la semana

Rusia lanzó 47 misiles, entre ellos 12 balísticos, y 619 drones de largo alcance, incluidos 400 Shaheds de diseño iraní, contra Dnipro y otras cinco regiones ucranianas antes de las 8.00 horas del sábado, según el informe del mando de la Fuerza Aérea de Ucrania.

Se interceptaron 30 misiles, entre ellos cuatro misiles de crucero Kalibr y 26 misiles X-101, así como 580 drones. Sin embargo, 13 misiles y 36 drones impactaron en 23 lugares, mientras que fragmentos de drones cayeron en otros nueve lugares.

Los ataques rusos continuaron durante las horas siguientes del sábado. Una persona más murió y siete, entre ellas tres niños, resultaron heridas en la ciudad de Dnipro, según informaron las autoridades locales.

"Los rusos atacaron la misma zona residencial que atacaron por la noche", informó este sábado Oleksandr Ganzha, jefe de la administración militar regional.

El último ataque elevó el número de víctimas en la ciudad a cinco muertos y 34 heridos.

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Además, otras dos personas murieron y siete resultaron heridas en la ciudad de Nizhin y otras partes de la región norteña de Cherníguiv, atacadas por misiles balísticos y drones rusos, informó Viacheslav Chaus, jefe de la administración militar.

"Los dirigentes rusos deben rendir cuentas por completo por estos crímenes de guerra», subrayó el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrii Sibiga, en un comunicado, calificando los ataques rusos de "una campaña de terror calculada contra nuestro pueblo".

“Estos ataques no son accidentales; están ordenados, planificados y ejecutados con plena conciencia de sus consecuencias para la población civil”, subrayó.

Sibiga pidió la rápida aplicación de las decisiones clave de la Unión Europea, tras el desbloqueo esta semana del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia y del préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania.

“Deben implementarse de inmediato y en su totalidad. Cualquier demora solo beneficia los intereses de Moscú”, subrayó el ministro, quien añadió que se espera que el primer tramo del préstamo de la UE llegue a Ucrania en junio para reforzar la capacidad del país de financiar su defensa.

Según el Estado Mayor del Ejército ucraniano, durante la noche las fuerzas ucranianas atacaron varios depósitos de municiones y armas en las zonas ocupadas por Rusia y en la región rusa de Kursk.