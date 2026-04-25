Varios cientos de personas gritan 'No a la guerra' en el centro de Madrid

Esta plataforma, impulsada por más de 250 organizaciones sociales y representantes del mundo de la cultura, convocó movilizaciones similares en más de 200 localidades españolas este sábado, dos días después de lanzar un manifiesto que suma más de 10.000 firmas.

"No vamos a parar hasta que las bombas paren. Pretenden hacernos creer que la movilización no sirve, pero los hechos demuestran que solo la movilización es capaz de obligarles a sentarse a encontrar una solución dialogada", dijo Joanen Cunyat, portavoz de la plataforma.

El activista destacó el hecho de más de 250 organizaciones de distintas ideologías apoyen estas movilizaciones. "La paz solo será posible si los y las diferentes nos unimos en este objetivo común", ha señalado.

Personalidades de la cultura como el director de cine Javier Fesser, el director teatral Lluis Pasqual o la periodista Lucía Méndez subieron al escenario a leer poemas de autores libaneses, palestinos, hebreos e iraníes.

Javier Fesser puso de manifiesto la extrañeza que le produce el hecho de que "la mitad del mundo" esté sufriendo una "injusticia y crueldad inimaginables", mientras la otra mitad está "invirtiendo en Bolsa y yendo al parque de atracciones los domingos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No sabemos qué es lo que realmente podemos hacer para revertir la situación, pero lo que está claro es que el silencio no es una opción y que hay que estar al lado de quién sufre", dijo.

En la concentración se han escuchado gritos de 'Palestina libre', 'Nosotros sí tenemos otro plan, Trump y Netanyahu al tribunal penal' o 'Quien decide aquí, el pueblo iraní" y pancartas con lemas como 'Hacen guerras y tú las pagas', 'No olvidar Gaza' o 'Libertad para los presos políticos en Irán'.

Pero la poesía y la música han estado en el centro de este acto que buscaba esgrimir la cultura como "herramienta para defender la paz y el hermanamiento entre los pueblos".

Se han leído poemas de la libanesa Suzanne Alaywan, el palestino Mahmud Darwish, el israelí Yehuda Amijai, el español Miguel Hernández y el iraní Fereydun Moshiri.

La plataforma Parar la Guerra nació el 29 de octubre de 2023 tras comenzar los bombardeos israelíes sobre Gaza en repuesta los atentados de Hamás del día 7 del mismo mes y ha publicado 10 manifiestos desde entonces, que se han traducido en 9 movilizaciones estatales.