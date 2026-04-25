Zelenski propone celebrar negociaciones con Rusia en Azerbaiyán

“Informamos al presidente de Azerbaiyán que estamos listos para negociaciones trilaterales (en su país)”, dijo Zelenski tras una reunión con el líder azerbaiyano, Ilham Aliyev, en la ciudad de Gabalá.

Agregó que “anteriormente, tales negociaciones tuvieron lugar en Turquía”, aliada de Azerbaiyán.

Mientras, “más tarde, con la participación de socios estadounidenses, se celebraron negociaciones en Suiza”.

“Si Rusia está dispuesta para la diplomacia, naturalmente, estamos preparados para celebrar dichas negociaciones en Azerbaiyán en un futuro próximo”, declaró Zelenski.

En este sentido, aseguró que “es muy importante para Ucrania que Rusia encuentre fuerzas para poner fin a esta guerra injusta”.

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“Valoramos enormemente el papel de nuestros socios en la mediación de este proceso”, concluyó.

Azerbaiyán acogió entre 2017 y 2020 varias reuniones entre altos representantes de la OTAN y el Ejército ruso.