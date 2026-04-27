Atacante de la gala a la que asistió Trump fue imputado por intento de magnicidio

El hombre acusado del tiroteo en una gala de medios a la que asistió el presidente estadounidense, Donald Trump, fue procesado hoy en un tribunal bajo cargos de intentar asesinar al mandatario y por dos delitos relacionados con armas de fuego.

Cole Allen, de 31 años, enfrenta una condena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar a Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado en Washington.

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Allen no se declaró culpable ni inocente en la audiencia en una corte federal en la capital de Estados Unidos. Permanecerá detenido a la espera de su próxima comparecencia ante la corte.

Portación de armas

La fiscalía dijo que Cole Allen llevaba una escopeta, una pistola semiautomática y tres cuchillos cuando intentó vulnerar la seguridad del hotel Hilton, donde se realizaba la cena.

Tras un breve intercambio de disparos con los agentes, fue detenido en el lugar. Cole nunca se acercó a Trump o a otros invitados que atendían el evento en el hotel.

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Trump publicó fotos del hombre esposado en la alfombra del hotel, sin camisa y tendido boca abajo.

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La Casa Blanca culpó el lunes al “culto al odio de la izquierda” por el tiroteo y acusó a políticos demócratas que han acusado a Trump de intentar amasar poderes autoritarios.