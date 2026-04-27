El expresidente catalán Jordi Pujol eximido por demencia de la causa por su fortuna oculta

Pujol, que afrontaba una petición de 9 años de cárcel, fue examinado de nuevo este lunes por un médico forense y, posteriormente, el tribunal, en presencia de sus abogados, le planteó unas breves preguntas con las que constató que su deterioro cognitivo le impide defenderse.

En consecuencia, el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, decretó que quedara "fuera del juicio" por demencia sobrevenida.

Pujol, que presidió el Gobierno catalán de manera ininterrumpida entre 1980 y 2003, está acusado de integrar una asociación ilícita junto a sus siete hijos y su esposa, ya difunta, para lucrarse con comisiones ilegales de empresarios afines a su partido, el nacionalista Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), a cambio de adjudicaciones y contratos públicos.

Con la decisión de hoy, la justicia da carpetazo a la causa judicial que hace doce años abrió a Jordi Pujol, a raíz de la carta de confesión en la que en julio de 2014 hizo público que su familia había ocultado fondos millonarios en Andorra, según su versión procedentes de un legado de su padre.

La defensa de Pujol ya planteó su incapacitación para ser juzgado al inicio del juicio, el pasado mes de noviembre, pero el tribunal decidió seguir adelante con el proceso contra él, pese a que los médicos forenses habían concluido que su deterioro cognitivo -agravado por dos ictus- le impedía defenderse.

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La decisión del tribunal de citarlo para este lunes en la Audiencia Nacional para examinarlo de nuevo desató la indignación entre el independentismo catalán y también se mostraron disconformes con esa decisión el presidente catalán actual, el socialista Salvador Illa, y el ministro español de Justicia, Félix Bolaños.

Al anunciar la exculpación del Pujol, De Prada argumentó que era "imprescindible" que el tribunal conociera "de primera mano" su situación personal, por lo que tenía un "especialísimo interés en tener una entrevista con él" antes de tomar una decisión.

"La conclusión que ha obtenido el tribunal es la imposibilidad del señor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento y capacidades en este juicio", afirmó el magistrado, que anunció: "No quiero utilizar la palabra expulsado, pero sí efectivamente queda fuera del procedimiento".

Según De Prada, el tribunal basó su decisión en los informes médicos previos -que acreditaban su deterioro cognitivo-, en el dictamen de los forenses -incluido el de este lunes- y en el "contacto personal imprescindible" mantenido con él.

Pujol, que viajó ayer desde Barcelona en coche acompañado de una enfermera, entró a la Audiencia Nacional en vehículo, junto a su hijo Pere, con lo que se evitó que los numerosos medios agolpados a las puertas del tribunal pudieran captar su imagen accediendo al recinto con ayuda para andar.