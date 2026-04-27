Empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro según un nuevo sondeo electoral

Lula y Bolsonaro obtienen un 46 % y un 45 % de las preferencias, respectivamente, en una hipotética segunda vuelta de los comicios, mientras que un 8 % de los ciudadanos votaría en blanco, de acuerdo con la encuesta realizada por Nexus con un margen de error de dos puntos porcentuales.

En la primera vuelta, el líder progresista se impondría por una diferencia de cinco puntos; un 41 % frente al 36 % del rival, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2018-2021).

Asimismo, ambos candidatos registran el mismo nivel de rechazo por parte del electorado, con un 48 % que afirma que nunca votaría por ellos.

Otros nombres de la derecha, como el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado y el de Minas Gerais Romeu Zema, se mantienen alejados de los dos principales contendientes en la primera vuelta, si bien se acercan al empate técnico con Lula en la segunda.

En ese escenario, tanto Caiado como Zema obtendrían un 41 % frente al 45 % de Lula.

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Flávio Bolsonaro fue escogido por su padre, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, como sucesor político en diciembre pasado y, desde entonces, ha ido obteniendo cada vez mejores resultados en las encuestas.

Por otra parte, Lula, quien aspira a su cuarto mandato presidencial, carga con el desgaste de tres años y medio de gobierno y el reciente aumento de los precios de los combustibles provocado por la guerra en Oriente Medio.