Ghana expresa preocupación por los "ataques terroristas coordinados" del sábado en Mali

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ghanés manifestó su inquietud por "la escalada de la situación de seguridad en la región del Sahel".

El Gobierno ghanés se refirió, en concreto, a los "ataques terroristas coordinados" perpetrados el sábado "contra varias posiciones militares en Mali, incluida la capital, Bamako", que resultaron en el fallecimiento de Camara, así como de militares y civiles.

"El extremismo violento -subrayó- no tiene cabida en nuestro mundo, y debemos redoblar los esfuerzos colectivos para poner fin a este horror"

El Ministerio de Asuntos Exteriores envío sus "condolencias" al Gobierno y al pueblo de Mali por "este trágico suceso" y deseó una pronta recuperación a los heridos.

Asimismo, instó a los ghaneses residentes en Mali que extremen las precauciones y limiten sus desplazamientos no esenciales.

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Además, añadió, "se recomienda a los comerciantes y conductores ghaneses que transitan por la ruta comercial que suspendan sus desplazamientos hasta nuevo aviso".

Mali está gobernado desde 2020 por una junta militar, y desde entonces vive inestabilidad y violencia prolongada, impulsada por el secesionista Frente de Liberación de Azawad (FLA) y el Grupo yihadista de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel).

Esos grupos lanzaron el sábado una ofensiva contra las fuerzas gubernamentales en el norte y el centro del país, en la que consiguieron controlar la estratégica ciudad de Kidal (norte) y asesinaron al ministro de Defensa en un atentado con coche bomba en la periferia de Bamako.