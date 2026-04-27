León XIV recibe en histórica visita a líder anglicana, la arzobispa de Canterbury

León XIV recibió hoy a la primera mujer en liderar a los cristianos anglicanos del mundo, la recién investida arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, y llamó a la unidad para promover la paz con mayor eficacia.

Mullally, de 63 años, es una exenfermera, está casada y tiene dos hijos.

Esta audiencia papal formó parte del primer viaje al extranjero de Mullally desde que se convirtió en la primera mujer en ocupar el puesto de máxima autoridad clerical de la Iglesia de Inglaterra el mes pasado.

Lea más: León XIV se refirió a la bendición formal de las parejas homosexuales

“Mientras nuestro mundo que sufre necesita enormemente la paz de Cristo, las divisiones entre los cristianos debilitan nuestra capacidad de ser portadores eficaces de esa paz” , dijo el sumo pontífice a Sarah Mullally y a su delegación en un discurso publicado por el Vaticano.

“Si queremos que el mundo escuche con atención nuestra predicación, debemos, por tanto, ser constantes en nuestras oraciones y esfuerzos para eliminar cualquier obstáculo que dificulte la proclamación del Evangelio”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Iglesia de Inglaterra

En el siglo XVI, el rey Enrique VIII rompió con la Iglesia católica, creando la Iglesia de Inglaterra.

En los siglos posteriores, las relaciones mejoraron de manera constante, pero en 2016 surgieron nuevas fracturas, particularmente en torno a la ordenación de mujeres, algo que está prohibido dentro de la Iglesia católica.

Lea más: Papa denuncia uso de la IA para fomentar “conflictos y miedos”

Las mujeres pueden convertirse en obispas dentro de la Iglesia de Inglaterra desde 2014, aunque el tema sigue dividiendo.

La visita de Mullally se produce seis meses después de que el rey Carlos III se reuniera con el papa, convirtiéndose en el primer gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra en rezar con un pontífice.