Merz cree que EE.UU. está siendo "humillado" por Irán en las negociaciones

"No veo una estrategia clara. En un conflicto no sólo hay que entrar, sino que se tiene que entrar y hay que saber cómo salir. Lo que pasa cuando no se tiene en cuenta esto lo vimos en Afganistán, en Irak y ahora en Irán", dijo durante un acto con en un colegio.

"A ello se agrega que los iraníes negocian de manera habilidosa, o habilidosamente no negocian. Hacen ir a los estadounidenses a Islamabad y los dejan marchar sin resultado. Con ello el régimen iraní, y en especial la Guardia Revolucionaria, están humillando a toda la nación estadounidense", agregó el jefe del Gobierno germano.

Durante la Guerra de los Doce Días, el año pasado, Merz llegó a decir que los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán le estaban haciendo "el trabajo sucio" a los europeos.

Esta vez, aunque en un comienzo apoyó la nueva ofensiva, con el paso del tiempo ha asumido una postura cada vez más crítica y ha dicho en diversas ocasiones que no ve una estrategia clara de Washington en su guerra en Irán.