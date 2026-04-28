Asesinan en Bolivia a piloto de rally vinculado a Marset

En total, 19 impactos de bala recibió el piloto de rally José Pedro Rojas Velasco (29), alias Pepa. De ellos, seis habrían causado su muerte, según el informe forense.

El ataque perpetrado por hombres encapuchados ocurrió cuando el piloto se preparaba para participar en la cuarta Prueba Especial del Rally Sprint Nueva Santa Cruz, en el municipio de Warnes. Su copiloto, Arnoldo Roca Egüez, salió ileso del atentado.

El autor de los disparos escapó en una camioneta del lugar, según indicaron los intervinientes.

Según Jhonny Coca, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia (FELCN), el piloto trabajaba para Sebastián Marset, capturado en el país y extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta un proceso judicial por presunto narcotráfico y lavado de activos. Además, indicó que estaría relacionada con un secuestro previo.

Lea más: ¿Quién es Sebastián Marset?: el narco uruguayo que tejió su red en Paraguay y salpicó al fútbol

Atentado relacionado a Marset tendría vínculo con otros dos

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, afirmó que este asesinato estaría relacionado a otros dos ligados también al crimen organizado y al narcotráfico, ocurridos dentro del Estado de Santa Cruz, y que presuntamente tendrían vínculos con la estructura criminal de Sebastián Marset.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El primero ocurrió en San Matías, un hombre identificado como Douglas Q.R., de 42 años y con antecedentes de narcotráfico, fue acribillado mientras presenciaba un campeonato de fútbol en un centro deportivo.

El segundo asesinato se produjo en Puerto Quijarro, también en la frontera con Brasil. Allí, Luiz Antonio P.L., de nacionalidad brasileña, fue abatido con un arma de fuego.

De acuerdo a las declaraciones que brindó el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, a la prensa, una de las hipótesis que tiene la Policía es que se trataría de una lucha de poder para manejar algunas líneas de distribución y el incumplimiento de algunos compromisos referentes al tráfico de sustancias controladas.