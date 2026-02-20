Sebastián Marset: el narco uruguayo que tejió su red en Paraguay y salpicó al fútbol

Sebastián Marset, nacido en Montevideo el 10 de abril de 1991, es considerado el narcotraficante más conocido de Uruguay y líder de una red internacional identificada como el “Primer Cartel Uruguayo (PCU)”, según el informe publicado el 22 de mayo de 2025 por Insight Crime.

Las autoridades de Paraguay, Uruguay, Bolivia y Estados Unidos lo sindican como coordinador de grandes cargamentos de cocaína que salían de Bolivia, atravesaban Paraguay y eran enviados a puertos de Europa, con apoyo de organizaciones criminales extranjeras.

De la marihuana en Uruguay a la cocaína transcontinental

De acuerdo con Insight Crime, los primeros vínculos documentados de Marset con el narcotráfico datan de 2012, datan de cuando recibió un cargamento de marihuana enviado desde Paraguay por Juan Domingo Viveros Cartes, tío del expresidente Horacio Cartes.

En 2013 fue detenido en Uruguay y condenado por tráfico ilícito de estupefacientes. Tras recuperar su libertad en 2018, comenzó a tejer una red más ambiciosa, enfocada principalmente en el envío de cocaína desde Bolivia.

Ese mismo año viajó a Bolivia por primera vez y, en 2019, fijó base en Paraguay.

Paraguay: base operativa y lavado de dinero

En territorio paraguayo, Marset estableció vínculos con el llamado clan Insfrán, liderado por Miguel Insfrán, alias Tío Rico, actualmente procesado en el marco del operativo A Ultranza Py.

Según Insight Crime, Marset creó empresas como Total Cars para blanquear dinero proveniente del narcotráfico, además de invertir en rubros como la promoción de conciertos y la producción musical.

El Ministerio Público paraguayo lo imputó por tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero. También fue señalado como presunto autor intelectual del asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci, ocurrido en 2022 en Colombia.

El escándalo del pasaporte en Dubái

En octubre de 2021 fue detenido en Dubái por utilizar un pasaporte paraguayo falso. A pesar de advertencias diplomáticas, el Gobierno uruguayo le expidió rápidamente un nuevo pasaporte, lo que permitió su liberación. El episodio desató un escándalo político en Uruguay y derivó en la renuncia de altos funcionarios.

Tras su salida de Dubái, Marset desapareció del radar público.

Bolivia: mansión, armas y fuga

Insight Crime señala que en septiembre de 2022 Marset se instaló en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde adquirió una mansión, armas de fuego y una participación en el Club Leones de El Torno, en el que incluso llegó a jugar.

En julio de 2023, autoridades bolivianas allanaron su residencia e incautaron armas, vehículos y animales exóticos. Sin embargo, Marset logró escapar junto a su familia y permanece prófugo.

Acusación en Estados Unidos y recompensa millonaria

En julio de 2024, Federico Santoro Vassallo —acusado de organizar esquemas financieros y de lavado para Marset— fue extraditado a Estados Unidos. En mayo de 2025 se declaró culpable.

Ese mismo día, autoridades estadounidenses presentaron una acusación formal contra Marset por conspiración para cometer lavado de dinero y ofrecieron una recompensa de US$ 2 millones por información que conduzca a su captura, siempre según Insight Crime.

Alianzas criminales internacionales

El informe identifica como aliados estratégicos de Marset al clan Insfrán en Paraguay, al Primer Comando da Capital (PCC) de Brasil y a la ‘Ndrangheta de Italia.

Mientras la logística regional de la cocaína se articulaba entre Bolivia y Paraguay, el PCC y la ’Ndrangheta controlaban etapas clave del transporte y distribución en Europa. Marset, según Insight Crime, actuaba como coordinador entre estructuras, sin liderar un grupo territorial propio.

Vínculos con el fútbol paraguayo

Las investigaciones en Paraguay revelaron un posible uso del fútbol como esquema de lavado de dinero.

En abril de 2021, Marset fichó por el Deportivo Capiatá con la camiseta número 10. Su paso fue breve y abandonó los entrenamientos sin aviso semanas después.

Durante su estadía en el club, mantuvo contacto con dirigentes deportivos y actores políticos. Entre ellos figura el entonces dirigente y financista Erico Galeano, hoy senador imputado por hechos punibles relacionados con el narcotráfico.

Más recientemente, en el marco de la operación “Nexus 2”, autoridades detuvieron al exarquero de Club Olimpia, Víctor Hugo Centurión, e investigan al empresario deportivo Dionisio Manuel Cáceres. Según la Policía Nacional, las evidencias apuntan a que estructuras vinculadas al narcotráfico habrían utilizado clubes y transferencias deportivas para canalizar dinero ilícito.

Un futuro incierto

Prófugo desde 2023 y con procesos abiertos en varios países, el paradero de Marset sigue siendo desconocido.

Desde la clandestinidad, Sebastián Marset reaparece periódicamente para lanzar mensajes contra las autoridades paraguayas o para amenazar a sus adversarios circunstanciales.

En diciembre pasado, fue la última vez que se pronunció, cuestionó el accionar de la Justicia y aseguró que no existen pruebas en su contra. También cuestionó la situación procesal de su esposa, Gianina García Troche, quien actualmente se encuentra recluida en prisión en nuestro país.

A pesar de que la presión internacional aumenta y su estructura sufrió golpes importantes con detenciones y extradiciones, el presunto narco uruguayo se niega a entregarse y aseguró que ni piensa hacerlo, según informaron sus representantes legales en entrevistas con la prensa.