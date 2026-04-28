Jóvenes mariachis de Texas que fueron detenidos por ICE actuarán con Kacey Musgraves

Musgrave, quien estrenará el próximo viernes su nuevo álbum: 'Middle of Nowhere', se presentará en la histórica sala de conciertos Gruene Hall, en New Braunfels, los próximos 3, 4 y 5 de mayo.

Las boletas salieron a la venta esta mañana y ya están agotadas, según la página oficial de la sala.

Los hermanos Antonio, Caleb y Joshua Gámez-Cuéllar estuvieron cautivos en dos centros de detención para migrantes de ICE en Texas, en una situación que provocó una ola de críticas encabezadas por políticos tanto demócratas como republicanos, al igual que por parte de activistas y miembros de la comunidad del sur del estado, donde la familia estaba afincada desde 2023.

Antonio y Caleb formaban parte de la agrupación escolar Mariachi McAllen Oro, galardonada a nivel estatal y que los llevó a ser reconocidos en la Cámara de Representantes de EE.UU. en 2025.

La familia, originaria de San Luis Potosí en México, fue arrestada durante una cita de presentación rutinaria con ICE y liberada después de una campaña de presión por parte de los congresistas Joaquín Castro y Mónica de La Cruz.

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La familia Gámez-Cuéllar entró a EE.UU. a través de la aplicación CBP One, un programa del Gobierno del demócrata Joe Biden (2021-2025), que permitía a los migrantes pedir una cita para presentarse en la frontera de EE.UU. e iniciar su proceso para solicitar asilo.

Bajo la actual Administración republicana de Donald Trump, las detenciones de migrantes en EE.UU. alcanzaron niveles récord: en enero EE.UU. mantuvo retenidos a más de 73.000 migrantes, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001, según datos revelados por la cadena CBS News.

La detención de menores migrantes en EE.UU. ha aumentado de manera pronunciada durante la Administración Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre del año pasado se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a los 25 que se contabilizaron durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden.