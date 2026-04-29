Bolsonaro dice que la derrota del candidato de Lula expone el fin de su capital político

Bolsonaro se refirió a la votación en el Senado en la que se decidía un nombramiento al Tribunal Supremo, al que optaba un candidato presentado por Lula, Jorge Messias, y quien fue rechazado por 42 votos contra 34 a favor.
"Esto tiene un impacto muy fuerte contra Lula. Es una prueba de la quiebra de su viabilidad política, de la sustentación política de Lula en el Congreso", dijo Flávio Bolsonaro a periodistas, tras la votación.
El hijo del expresidente Jair Bolsonaro aseveró que "Lula ha gobernado contra el Congreso" y "ha utilizado" al Tribunal Supremo con medios políticos.
El rechazo al candidato de Lula, según Bolsonaro, también es "una respuesta a los excesos" del Tribunal Supremo, corte que condenó a su padre a 27 años de cárcel por golpe de Estado.
El Tribunal Supremo está compuesto por 11 miembros y tiene una vacante desde hace meses, por la jubilación del magistrado Luís Roberto Barroso.
Lula tiene prerrogativa de elegir un nuevo candidato, que también debería ser sometido a la votación del Senado.
La oposición defiende mantener el puesto vacante hasta conocer el ganador de las elecciones de octubre, en las que Lula se enfrentará a Flávio Bolsonaro.