Costa: No aceptaremos unilateralismos disruptivos de EE.UU.

El también exprimer ministro de Portugal (2015-2023) defendió su postura en un vídeo proyectado durante el cierre del Foro La Toja en Lisboa, donde destacó que el mundo vive un "momento de reconfiguración del orden internacional" y defendió las prioridades y principios de la Unión Europea.

"Somos pragmáticos, tenemos una historia en común, pero a veces intereses distintos. Aceptamos que Estados Unidos tenga nuevas prioridades estratégicas, pero no aceptamos unilateralismos disruptivos ni violaciones del orden internacional ni tampoco actitudes coercitivas sobre los aliados", afirmó.

"Seremos siempre fieles -continuó- a nuestros principios y a la defensa de nuestros intereses. Nuestra fuerza reside por esto en nuestra autonomía, nuestra mayor soberanía".

Por otro lado, defendió que la ampliación de la Unión Europea (UE) es "el mejor instrumento geopolítico para dar estabilidad y prosperidad a Europa".

"Los principios no son suficientes para defender la ley internacional; necesitamos acuerdos, Europa debe reforzar el multilateralismo y expandir su red de alianzas", planteó el responsable europeo.

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Costa señaló que actualmente hay dos grandes tendencias que están marcando las relaciones internacionales, que son "la creciente violación del orden basado en las reglas" y el paso del mundo a un lugar "cada vez más multipolar".

Ante este panorama, defendió que la UE tiene que apostar por sus principios, apoyando el orden internacional basado en reglas y respaldado por la Carta de las Naciones Unidas, porque "lo opuesto de cooperación es el conflicto y lo opuesto de las reglas es el caos".

En ese sentido, ejemplificó que "hoy vemos ese caos en Ucrania, en Medio Oriente, en Gaza, en Sudán".

Costa aseguró que estos conflictos no amenazan solamente la paz, sino la prosperidad y el bienestar de la ciudadanía.

Por otro lado, defendió la importancia de lograr acuerdos para que Europa refuerce el multilateralismo y expandir su red de alianzas, poniendo como ejemplo las conversaciones con Canadá, India, Brasil, México, Japón y Reino Unido, entre otros, y acuerdos como el alcanzado con Mercosur.

En tercer lugar, destacó la importancia de apostar por la defensa y competitividad europeas.

Portugal acoge el IV Foro la Toja-Vínculo Atlántico con la presencia, entre otros, de la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, el expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy, el presidente de Portugal, António José Seguro y el exministro de Exteriores de Israel Shlomo Ben Ami.