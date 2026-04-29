Cuba acusa a EEUU de fabricar "pretextos" al decir que Cuba acoge militares de adversarios

“Cuba es un país pacífico que no agrede a otros, no permite que su territorio se use contra otros y tiene un historial limpio contra el terrorismo, el crimen internacional organizado y la violencia”, escribió el jefe de la diplomacia cubana en sus redes sociales.

Las declaraciones del canciller cubano tienen lugar después de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmara la víspera que Cuba facilitaba la presencia de bases militares y servicios de inteligencia de "los adversarios" de Estados Unidos a 90 millas (145 kilómetros) de su territorio.

Rubio hizo esas declaraciones en una entrevista concedida a la cadena Fox News y aseguró que la Administración del presidente Donald Trump no “tolerará” ese tipo de acciones.

Las afirmaciones del secretario de Estado estadounidense fueron difundidas el mismo día que el Senado rechazó una propuesta demócrata para limitar las posibles operaciones militares que Trump pueda ordenar sobre La Habana.

Al respecto, Rodríguez calificó en este miércoles de “absurdo” que el Departamento de Estado de EE.UU. alegue que Cuba, un "país en desarrollo, relativamente pequeño y sometido a una guerra económica brutal”, signifique “una amenaza para la mayor potencia militar, tecnológica y económica del mundo”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro cubano recalcó que esos argumentos ya “los conoce el gobierno estadounidense y sus agencias de seguridad y defensa”.

El Gobierno de Trump ha intensificado la presión sobre La Habana en los últimos meses con un bloqueo petrolero y el llamamiento a buscar un acuerdo, centrado en reformas económicas y políticas.