El delfín de Marine Le Pen promete retirar la bandera europea del Elíseo si gana en 2027

"Creo que dejaré únicamente la bandera francesa porque es un símbolo", aseguró Bardella en una entrevista realizada este miércoles desde el Parlamento Europeo, donde es eurodiputado, para el canal francés BFMTV.

El presidente del partido Agrupación Nacional (RN) aclaró que ese gesto no quiere decir que Francia vaya a salir de la UE, pero sí reformarla. "El primer desplazamiento internacional que haremos, Marine Le Pen y yo, será a Bruselas", advirtió.

El delfín de Marine Le Pen, quien aspira a ser el candidato en las presidenciales de mayo de 2027 si su mentora acaba siendo inhabilitada por los tribunales por un caso de malversación de fondos públicos, tiene buenas posibilidades de vencer en los comicios del próximo año, a pesar de su juventud (30 años).

Según los sondeos, el único candidato que podría arrebatarle el triunfo sería el antiguo primer ministro conservador Édouard Philippe.

Algunos alcaldes del RN que fueron elegidos hace un mes ya decidieron retirar la bandera estrellada de la UE de los frontones de sus ayuntamientos.

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En la misma entrevista, Bardella también adelantó que privatizará el ente de los medios públicos audiovisuales, France Télévisions, por ser "un lugar de militantes políticos" y que "cuesta una fortuna" al erario público.