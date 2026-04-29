La SIP condena el asesinato de un periodista en Guatemala y exige esclarecer el crimen

"El asesinato de un periodista, sumado a la impunidad que suele rodear a la mayoría de estos crímenes, constituye una de las más graves violaciones a la libertad de prensa que debemos enfrentar con urgencia y determinación", dijo en un comunicado el presidente de la SIP, Pierre Manigault.

Cal Ical murió el pasado domingo tiroteado por desconocidos cerca de su vivienda en San Cristóbal Verapaz, separado por unos 80 kilómetros de Ciudad de Guatemala.

Según la asociación de periodistas locales, el informador no había reportado amenazas previas, pero no descartó que su muerte esté relacionada con su labor periodística.

Además, la SIP instó a la Fiscalía a investigar el suceso "de inmediato" y llamó al Gobierno de Guatemala a poner en práctica medidas de protección para los periodistas, señalando que la región donde vivía Cal Ical "es particularmente peligrosa para quienes cubren conflictos sociales y ambientales".

Según el último informe semestral de la SIP, publicado la semana pasada, en Guatemala persisten los ataques contra periodistas en entornos digitales, incluidos actos de amenaza y hostigamiento, así como riesgos de acoso judicial vinculados a la cobertura de temas sensibles.

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En el reciente Índice Chapultepec de la SIP, publicado en marzo, el país centroamericano obtuvo una calificación de 45,20 puntos sobre 100, situándose en el puesto 13 de la clasificación regional, lastrado por una situación de "restricción" para el ejercicio del periodismo por un "terrorismo judicial".

La SIP, compuesta por más de 1.300 publicaciones de América, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión.