No más venta de drones en Pekín por “seguridad nacional”

También estará prohibido enviar a Pekín vehículos aéreos no tripulados (VANT, por sus siglas en español), así como 17 componentes esenciales.

“Como capital, Pekín se enfrenta a más desafíos en la seguridad del espacio aéreo de baja altitud, por lo que es urgente fortalecer la gestión de los VANT”, declaró un funcionario municipal, Xiong Jinghua, al anunciar estas reglas en marzo.

Los habitantes que utilicen drones tendrán tres meses para registrar sus dispositivos en las comisarías.

Cerrado al vuelo de drones

El espacio aéreo de la ciudad, que cuenta con 22 millones de habitantes, estará cerrado al vuelo de drones sin la aprobación previa de las autoridades y se prevén multas de hasta 10.000 yuanes (unos 1.460 dólares) y la confiscación de los aparatos en caso de infracción.

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Los vendedores de estos aparatos también se expondrán a multas.

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La nueva regulación prevé exenciones para ciertos usos como la lucha antiterrorista, la agricultura, la educación y el deporte.