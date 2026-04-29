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29 de abril de 2026 a la - 16:24

Putin envía una propuesta a Ucrania para el “Día de la Victoria”

Vladimir Putin, presidente de Rusia, llega al Kremlin en Moscú para una actividad oficial. Propuso hoy un alto el fuego en Ucrania para el 9 de mayo.
Vladimir Putin, presidente de Rusia, llega al Kremlin en Moscú para una actividad oficial. Propuso hoy un alto el fuego en Ucrania para el 9 de mayo.152536+0000 MAXIM SHIPENKOV

MOSCÚ. El presidente ruso, Vladimir Putin, propuso hoy un alto el fuego en Ucrania para el 9 de mayo, día en que Rusia celebra la victoria soviética sobre la Alemania nazi en 1945, informó el Kremlin, según el cual Estados Unidos apoya la iniciativa.

Por AFP

Durante una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, Vladimir Putin dijo que está dispuesto “a decretar un alto el fuego mientras duren las celebraciones del Día de la Victoria”, declaró su asesor diplomático, Yuri Ushakov.

Añadió que Trump ha “apoyado activamente esta iniciativa” para un día que “conmemora nuestra victoria común”.

El 9 de mayo, fecha en la que Rusia conmemora la capitulación de la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se celebra cada año con grandes demostraciones de fuerza en todo el país.

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Este año las celebraciones se reducirán por motivos de seguridad, dada la amenaza de ataques ucranianos, informó el Kremlin hoy.

Desde 2023, Ucrania celebra la victoria de 1945 el 8 de mayo, al igual que los países occidentales.