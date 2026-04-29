Putin envía una propuesta a Ucrania para el “Día de la Victoria”

Durante una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, Vladimir Putin dijo que está dispuesto “a decretar un alto el fuego mientras duren las celebraciones del Día de la Victoria”, declaró su asesor diplomático, Yuri Ushakov.

Añadió que Trump ha “apoyado activamente esta iniciativa” para un día que “conmemora nuestra victoria común”.

El 9 de mayo, fecha en la que Rusia conmemora la capitulación de la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se celebra cada año con grandes demostraciones de fuerza en todo el país.

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Este año las celebraciones se reducirán por motivos de seguridad, dada la amenaza de ataques ucranianos, informó el Kremlin hoy.

Desde 2023, Ucrania celebra la victoria de 1945 el 8 de mayo, al igual que los países occidentales.