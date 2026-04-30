A juicio por lavado de dinero cabecilla de disidencia de las FARC y su familia en Ecuador

En este caso, denominado como 'Comandos de la Frontera' están imputadas 19 personas y cinco empresas por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

Los involucrados habrían supuestamente blanqueado unos 397 millones de dólares en diez años mediante compañías de transporte pesado y ganaderas, entre otras, de acuerdo al Ministerio Público.

Las investigaciones iniciaron en 2024, después de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió un reporte de operaciones inusuales e injustificadas en las que constaban "movimientos financieros sospechosos".

Con base en ese informe, la Fiscalía identificó a una estructura familiar que habría operado para introducir al sistema financiero nacional dinero de origen ilícito, presuntamente vinculado al narcotráfico y otros delitos.

Como parte de la investigación, el 9 de septiembre pasado la Policía y la Fiscalía detuvieron a quince personas e incautaron dinero en efectivo, armas de fuego, dispositivos electrónicos y documentación financiera, operación que fue catalogada por el presidente Daniel Noboa como el "mayor golpe a las economías criminales en la historia de Ecuador".

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Las autoridades señalaron en ese entonces que la organización estaba liderada por Gerente, quien había sido detenido meses antes en Emiratos Árabes Unidos, y que fue deportado a Ecuador en diciembre.

Tras su llegada al país, la Fiscalía lo vinculó formalmente a este caso y fue recluido en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

El Gobierno también atribuye a los Comandos de la Frontera el asesinato de once militares en una emboscada durante un operativo contra la minería ilegal realizado en mayo pasado en la Amazonía, ataque por el que fueron denominados como "terroristas" en el marco de la "guerra" que Noboa declaró en 2024 contra el crimen organizado.