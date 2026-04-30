Al menos 16 muertos, incluido un militar, en ataques israelíes contra el sur del Líbano

El Centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Líbano, aseguró en un comunicado que los ataques contra el sur del Líbano a lo largo de esta jornada han provocado la muerte de cuatro personas, entre ellas dos niños y una mujer, así como nueve heridos en la población de Jibchit.

Asimismo, cuatro personas murieron, incluidas tres mujeres, y 13 resultaron heridas en una acción israelí contra Toul, a pocos kilómetros al norte de Jibchit, al tiempo que otra mujer pereció en Harouf, también aledaña a ambas localidades, de acuerdo con el departamento.

Esta tarde, la fuente informó de al menos seis muertos en la localidad de Zebdine, muy cerca de la ciudad de Nabatieh.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), un dron israelí lanzó "dos misiles guiados" contra una reunión de personas que se encontraban "cerca del cementerio" de Zebdine, lo que provocó la muerte de seis ciudadanos, una acción que calificó de "masacre".

Por otro lado, el Ejército del país mediterráneo anunció la muerte de un militar libanés identificado como Ali Rifaat Yaber -nacido en 1995- que murió hoy "a consecuencia de un ataque israelí en la localidad de Kfar Ruman", en el sur del Líbano, de acuerdo con el comunicado castrense, que añadió que la acción tuvo como objetivo su hogar, donde también perdieron la vida "varios miembros de su familia", sin especificar.

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El pasado 17 de abril, entró en vigor un cese de hostilidades que se prevé que continúe al menos hasta mediados de mayo y que tiene como objetivo avanzar hacia unas negociaciones más en profundidad entre el Líbano e Israel.

Pese a ello, Israel ha continuado atacando el territorio libanés a diario y llevando a cabo demoliciones masivas de viviendas en los pueblos que ocupa en el sur del Líbano, donde el grupo chií libanés Hizbulá también comenzó a responder a esas violaciones a partir del quinto día de la tregua.

Desde el pasado 2 de marzo, cuando comenzaron los ataques israelíes contra el Líbano, 2.586 personas murieron y 8.020 resultaron heridas, según las últimas cifras publicadas hoy por el Ministerio de Salud Pública libanés.