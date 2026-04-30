Alertan en México por publicidad en redes dirigida a menores y piden regular plataformas

“Las niñas y niños adolescentes sí están viendo publicidad, sí les aparece publicidad en lo que están viendo y navegando, pero que además esa publicidad sí viene perfilada a sus intereses”, explicó a EFE María Angélica Contreras, integrante de la organización Cultivando Género.

La activista presentó, junto con El Poder del Consumidor, el informe 'La publicidad que ven y consumen las infancias y adolescencias en redes sociales y las implicaciones de su consumo', que documentó durante un mes la navegación de siete perfiles ficticios de menores en plataformas como TikTok, Instagram, YouTube, Pinterest y Roblox.

El estudio registró 1.076 contenidos, de los cuales el 98,8 % correspondieron a publicidad, en su mayoría personalizada a partir de intereses, hábitos de navegación y datos de comportamiento.

Contreras explicó que la segmentación reproduce estereotipos de género desde edades tempranas: “A las niñas y adolescentes lo que les apareció era de color rosa, maquillaje, moda, productos de consumo, apariencia, y a los niños y adolescentes les aparecía contenido más masculino, temas de videojuegos”.

Uno de los hallazgos más preocupantes, agregó la activista, fue la exposición de adolescentes de entre catorce y dieciséis años a anuncios de bebidas alcohólicas y energizantes.

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La investigación también detectó formas de publicidad encubierta, como videos de 'unboxing' (desempaque), menciones de influencers y recomendaciones integradas en contenidos de entretenimiento, lo que dificulta que menores identifiquen que se trata de mensajes comerciales.

“Estamos encontrando publicidad implícita que si para una persona adulta es difícil identificar, pues qué pasa con una niña o un niño”, sostuvo Contreras.

El informe subraya que muchas plataformas niegan la presencia de menores de trece años, pese a que en la práctica utilizan edades falsas para abrir perfiles, lo que permite que sus datos sean usados para perfilar anuncios.

Las organizaciones hicieron un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y al Congreso mexicano para modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor y cerrar el “limbo” legal en el que, aseguran, operan las redes sociales en materia publicitaria.

“Que la responsabilidad recaiga sobre las empresas, tanto redes sociales, plataformas como para las generadoras de esta publicidad, influencers, creadores de contenido”, sentenció Contreras.

El estudio se publica en el marco del Día de la Niñez y se suma al debate internacional sobre el impacto de algoritmos y publicidad digital en la salud mental y el bienestar de menores.

Por separado, la firma jurídica Arochi & Lindner señaló que en México, el 95 % de los adolescentes -de doce a diecisiete años- usa internet y pasa hasta 4,5 horas al día conectado.

Igualmente, la firma indicó que un 83 % de los menores de seis a once años también lo utilizan, con un promedio de 2,6 horas diarias.