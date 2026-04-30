Colombia ha recuperado más de 1.000 piezas arqueológicas en el extranjero desde 2022

Según el Ministerio de Exteriores, en 2022 Colombia recibió repatriadas 354 piezas arqueológicas; 210 en 2023; 316 en 2024; 137 en 2025, y en 2026 recobró 177 más procedentes de Chile y Venezuela que la Cancillería entregó al Ministerio de Cultura y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

Los países con mayor número de piezas repatriadas son Estados Unidos con 384, Italia con 208, Chile con 174, Alemania con 149 y Canadá con 127.

El Gobierno de Colombia recibió a mediados de abril 174 piezas arqueológicas precolombinas desde Chile, que corresponden al lote más grande devuelto durante 2026, lo que marcó "un nuevo hito" dentro de este proceso de restitución patrimonial.

La colección, en su mayoría de la cultura Tumaco-La Tolita, fue entregada voluntariamente por la familia chilena Errázuriz Cox, que la mantuvo bajo custodia durante décadas.

Además de esa colección recibida de Chile, Venezuela devolvió la semana pasada tres urnas funerarias precolombinas entregadas de manera voluntaria por el presidente de la Fundación Arqueológica del Caribe (Arca), Luis Lemoine.

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"Una acción como esta es muy importante para el ICANH, debido a que evidencian que los procesos de repatriación de patrimonio arqueológico no dependen únicamente de marcos jurídicos ni diplomáticos, sino de decisiones individuales y colectivas que reconocen el valor cultural de estos objetos y el significado para las sociedades a las que pertenecen", señaló la directora del ICANH, Alhena Caicedo.

Colombia acogió en septiembre pasado el Foro Internacional sobre Repatriación y Restitución de Bienes Culturales, en el que cobró relevancia la reclamación hecha en mayo de 2024 a España para la devolución del Tesoro Quimbaya, compuesto por 122 piezas precolombinas obsequiadas en 1893 al Gobierno español y que permanecen en el Museo de América de Madrid.

Además, en enero Colombia asumió la presidencia del Comité Intergubernamental de la Unesco para Fomentar el Retorno de Bienes Culturales a sus Países de Origen o su Restitución en caso de Apropiación Ilícita (ICPRCP, por sus siglas en inglés), cuya misión es mediar en negociaciones bilaterales para el regreso de bienes culturales a sus países de origen.