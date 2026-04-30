Delcy Rodríguez propone a diputado Timoteo Zambrano como nuevo embajador ante España

Zambrano, representante de la opositora Alianza Democrática -un sector calificado de colaboracionista del Gobierno por la oposición mayoritaria-, reemplazaría a Gladys Gutiérrez, quien encabeza la representación diplomática venezolana desde mayo de 2024, cuando presentó sus cartas credenciales al rey Felipe VI.

Gutiérrez, que presidió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, ya había ocupado ese cargo entre 2002 y 2005.

El dirigente es uno de los 285 diputados que asumieron el cargo el pasado 5 de enero para el periodo 2026-2031 de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), dominada por el chavismo.

En febrero pasado, el diputado destacó, en declaraciones a EFE, la disposición del exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero de ayudar en un nuevo proceso de diálogo en Venezuela, con quien se reunió en ese entonces.

"Él tiene 10 años trabajando por la reconciliación de este país", señaló sobre Rodríguez Zapatero.

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Además, el parlamentario dijo haber presentado al expresidente español una propuesta de diálogo denominada 'El pacto por Venezuela', en la que plantea el fortalecimiento de las relaciones con las instituciones del Estado, el desarrollo de un modelo económico sostenible que "reduzca la desigualdad", el levantamiento de las sanciones extranjeras contra el país y una "nueva doctrina de seguridad y defensa".

De concretarse la designación se trataría del quinto nombramiento en el exterior de la mandataria encargada.

Rodríguez ha designado nuevos embajadores ante Colombia, Nicaragua, la ONU y Estados Unidos.