Demócratas de EE.UU. denuncian un fallo que facilita las deportaciones de los 'soñadores'

Una nueva decisión publicada el pasado viernes por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) del Departamento de Justicia, establece que ser beneficiario de DACA no es suficiente para evitar la deportación, lo cual sienta un precedente que podría poner en riesgo a cientos de miles de personas.

Esta decisión fue calificada como una nueva ofensiva de la Administración del presidente, Donald Trump, contra estos inmigrantes.

"A partir de ahora, basándose en esta decisión, los jueces de inmigración podrán deportar a los beneficiarios de DACA sin tener que revocar previamente su estatus. Esto representa una grave escalada en la ofensiva contra los 'soñadores'", denunció el líder del Caucus Hispano, Adriano Espaillat, en una rueda de prensa afuera del Capitolio.

Según los miembros del Caucus, el Gobierno de Trump busca deportar a "jóvenes productivos y trabajadores" que se amparan bajo ese programa, pensado para aquellos que llegaron a EE.UU. ilegalmente siendo menores de edad y han vivido de forma continuada en EE.UU. desde mediados de los 2000.

"Deberíamos reflexionar por un momento sobre quiénes son estas personas. Fueron traídas a los Estados Unidos siendo apenas unos niños. La mayoría de ellas no tuvo absolutamente ninguna opción respecto a venir a este país", explicó por su parte el miembro del Comité de Asuntos Exteriores Joaquín Castro.

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El programa DACA se creó en 2012 por decreto del entonces presidente Barack Obama (2009-2017), y postergó la deportación de inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran menores de edad.

"La situación no está mejorando bajo esta Administración; por el contrario, está empeorando drásticamente. Afirman que deportarán a criminales violentos, pero lo que en realidad están haciendo es deportar a familias trabajadoras", denunció Espaillat.

El senador Alex Padilla, el primer latino en ser elegido para representar a California en la Cámara Alta, consideró que esta decisión está socavando los permisos laborales y las protecciones que permiten a los beneficiarios permanecer en EE.UU.

"El Departamento de Justicia de Trump ha seleccionado a dedo a jueces de inmigración que han declarado públicamente que, en su opinión, las protecciones de DACA en realidad no ofrecen ninguna protección contra la deportación. Es la peor pesadilla de los 'soñadores' haciéndose realidad", concluyó.