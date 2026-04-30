El 23 % de la población en México es mayor de 50 años y apunta a impulsar economía silver

El fenómeno responde a un cambio demográfico acelerado en la región, donde se estima que, para 2050, más de 280 millones de personas —alrededor del 40 % de la población en Latinoamérica y el Caribe— tendrá más de 50 años, lo que abre una oportunidad para la economía silver, también conocida como plateada, conjunto de actividades económicas, bienes y servicios dirigidos a las personas mayores de esta edad.

“La economía silver ya no es un concepto de nicho. Se está convirtiendo en uno de los motores de crecimiento más poderosos para la economía de nuestra región”, afirmó la directora regional de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Sanaa Abouzaid, durante la inauguración del Silver Economy Congress 2026 en Ciudad de México.

El encuentro, organizado por el Grupo Banco Mundial y el Gobierno de España, reúne a líderes del sector financiero, organismos públicos y expertos internacionales para analizar el impacto del envejecimiento poblacional en los mercados y el desarrollo de nuevos productos financieros.

El crecimiento de la población mayor no solo representa un cambio social, sino también una transformación económica de gran escala. En países como España, la economía silver ya representa el 26 % del PIB y cerca del 60 % del consumo.

“Estamos hablando de un área que no es futuro, que es presente y que nos afecta cada vez a más personas”, señaló la consejera económica y comercial de la Embajada de España en México, María Peña.

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Durante la jornada, especialistas coincidieron en que el sector financiero juega un papel clave para atender este segmento, mediante el desarrollo de productos y servicios adaptados a sus necesidades, desde ahorro y pensiones hasta soluciones digitales y de inclusión.

Sin embargo, este crecimiento también expone desigualdades estructurales, especialmente en el caso de las mujeres, quienes representan una proporción creciente dentro del segmento silver debido a su mayor esperanza de vida.

“La brecha que vemos a los 50 años es el resultado acumulado de todas las barreras que las mujeres han enfrentado a lo largo de su vida”, explicó a EFE la especialista en inclusión financiera, educación y género, Karina Villanueva.

Estas barreras están vinculadas, entre otros factores, a trayectorias laborales intermitentes, mayor participación en el sector informal y responsabilidades de cuidado, lo que impacta directamente en su acceso a servicios financieros y en la acumulación de ahorro para el retiro.

De acuerdo con Villanueva, incluso cuando las mujeres presentan menores niveles de morosidad, continúan enfrentando condiciones menos favorables, como tasas de interés más altas o menor acceso a productos financieros adecuados.

“Este segmento no solo está creciendo en tamaño, sino también en relevancia económica. Las instituciones que logren entender estas dinámicas van a capturar relaciones de largo plazo basadas en la confianza”, afirmó a EFE la segunda vicepresidenta de estrategia de negocios para la mujer en el Banco BHD, Elizabeth Rojas.

Rojas destacó que atender a este segmento requiere ir más allá de la oferta tradicional de productos financieros y avanzar hacia propuestas integrales.

“No se trata de crear más productos, sino de diseñar experiencias que respondan a sus necesidades reales”, señaló.

El congreso continúa este jueves, donde mantiene una agenda centrada en temas como empleo, salud, infraestructura y longevidad, en un esfuerzo por consolidar a la economía silver como un eje estratégico para el desarrollo económico de la región.